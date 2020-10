André Schürrle racconta il modo di allenare di Jose Mourinho: ecco le parole dell’ex attaccante tedesco sul tecnico

André Schürrle, in un’intervista con Joko Winterscheidt, volto noto della televisione tedesca, ha parlato di Jose Mourinho. Le sue parole riportate da Goal.com.

«È una persona brutale, mi sono sempre chiesto perché mi trattasse così, perché lo facesse a prescindere, perché facesse questo alle persone. Poi ho capito come lavorava e cosa ricercava. Al tempo non riuscivo a gestire le cose che voleva da me, a causa della durezza e della pressione psicologica».