Scudetto Inter, Icardi non dimentica: il messaggio dell’ex – FOTO

Mauro Icardi scrive all’Inter nel giorno della conquista matematica del diciannovesimo Scudetto: arriva il messaggio dell’ex – FOTO

L’Inter coglie il suo diciannovesimo Scudetto: decisivi la vittoria sul Crotone e il pareggio tra Atalanta e Sassuolo che assegna matematicamente il titolo ai nerazzurri.

Non dimentica la sua ex squadra Mauro Icardi: l’attaccante, passato al PSG due estati fa, ha un messaggio per l’Inter e i suoi tifosi e scrive ai nerazzurri tramite i suoi profili social. Icardi non si lasciò benissimo con l’ambiente nerazzurro.