Incredibile parata di Scuffet su Mario Mandzukic: il portiere dell’Udinese ha salvato un gol già fatto

Incredibile salvataggio di Simone Scuffet nel corso di Udinese-Juventus. Il portiere bianconero ha salvato un tiro molto ravvicinato di Mario Mandzukic quasi al limite dell’area piccola. Un intervento che mette in evidenza gli ottimi riflessi del giovane estremo difensore dell’Udinese. Nonostante la parata sull’attaccante croato, l’Udinese è comunque sotto di due gol contro la Juve a causa del bellissimo gol di Cristiano Ronaldo sul quale Scuffet non ha potuto intervenire in alcun modo.