Seconda maglia Italia: svelata la nuova divisa degli azzurri – FOTO

Seconda maglia Italia: svelata la nuova divisa da trasferta degli azzurri, dedicata ai successi delle nuove generazioni – FOTO

Continua il restyling della Nazionale Italiana di calcio: gli uomini di Mancini non si rinnovano soltanto nella mentalità e nel modo di giocare, ma anche per quanto riguarda il look.

L’account ufficiale della Nazionale Italiana su Twitter, infatti, ha svelato il nuovo kit da trasferta che verrà indossato contro Armenia e Bosnia. «Il nuovo kit away unisce un design moderno ad un’ispirazione rinascimentale, integrandoli nella classica maglia bianca», si legge sul sito della FIGC.