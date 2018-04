Semplici: «Roma? Spero che pensi al Liverpool»

Le parole di Leonardo Semplici alla vigilia di Spal-Roma, match valido per la 34esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: «Dovremo ripetere le prestazioni perfette fatte contro Juve e Inter, giusto per citare due gare giocate in casa. Il gruppo sta bene, ma sto provando a recuperare gli acciaccati che sono in via di guarigione. Penso che mercoledì si sia vista un po’ di stanchezza. Purtroppo queste gare costano molta fatica sotto il profilo mentale o fisico. Lottare per la salvezza richiede una forte tenuta sul fronte psicologico. Spero di dover cambiare il meno possibile rispetto a mercoledì, ma le scelte saranno fatte in basa alle sensazioni che avrò domani. Serviranno desiderio e voglia di lottare per poter affrontare la Roma ad armi pari».

L’allenatore ferrarese continua: «Se Lazzari sarà in campo? Non ho dubbi al riguardo, Manuel scenderà in campo e non dovrà pensare alla diffida. Schiattarella? Dopo la gara col Chievo non stava benissimo. Ora pare stia meglio, però valuterò all’ultimo momento. Everton Luiz? Valuterò, ha caratteristiche che hanno tutti. Roma che pensa già al Liverpool? Me lo auguro. Al momento è una delle squadre italiane più forti. Vivono un momento particolare, la vittoria col Barcellona gli ha dato forza. Sarà complicato metterli in difficoltà, ma ci proveremo».