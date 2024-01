Senegal Costa d’Avorio: orario, dove vederla e probabili formazioni

Senegal Costa d’Avorio oggi in campo gli ottavi di finale della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle ore 21 in campo uno dei big match degli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Il Senegal di Aliou Cissè sfiderà i padroni di casa della Costa d’Avorio qualificati come terza nella fase a gironi. I Leoni della Taranga sono i favoriti in questa partita pur giocando tra le mura amiche della nazionale ospitante. Due moduli speculari perché entrambe le squadre dovrebbero optare per un 4-3-3. Cissé dovrebbe puntare ancora una volta su Camara in mezzo al campo, classe 2004 è uno dei talenti più cristallini della formazione senegalese. Davanti confermato Mané. Dall’altra parte ci saranno anche Kouamé e Kessié per provare a regalare una notte da sogno ai propri tifosi.

Le probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané. CT. Cissé.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo; Boly, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, S. Fofana; Diakité, Pepé, Kouame. CT. Faé.

Senegal-Costa d’Avorio: orario e dove vederla

Ottavi di finale della Coppa d’Africa e questa sera scenderanno in campo i padroni di casa della competizione. La sfida si giocherà allo Stade de Yamoussoukro con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.