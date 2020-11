Sensi, fine del tunnel vicina: il centrocampista pronto al rientro

Si avvicina, si spera, la fine del calvario per Stefano Sensi: il centrocampista nerazzurro potrebbe tornare per il match contro il Sassuolo

C’è chi sperava di vederlo tra i convocati per il match contro il Torino e invece è rimasto deluso. Stefano Sensi non sarà in panchina nemmeno contro i granata ma la fine del suo calvario si avvicina.

Secondo La Gazzetta dello Sport il numero 12 nerazzurro tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani e punta a essere nella lista dei convocati proprio per la partita contro il suo ex Sassuolo in programma sabato prossimo a Reggio Emilia.