Sensi, addio dopo Fiorentina Inter. Ufficialità a breve

Calciomercato Inter: contro la Fiorentina ultima apparizione in nerazzurro per Stefano Sensi visto il suo trasferimento al Leicester

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il destino di Stefano Sensi è ormai scritto. Il giocatore è stato convocato per la trasferta contro la Fiorentina soltanto per una questione d’emergenza in casa Inter, soprattutto a centrocampo.

In ogni caso si sono risolti gli ultimi dettagli per il suo trasferimento dal calciomercato Inter al Leicester: a inizio settimana ci sarà la firma fino al 2026. Ora non resta solo che la sua ufficialità.