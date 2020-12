Sensi tranquillizza Conte e l’Inter: «Pronto a partire» – FOTO

Stefano Sensi ha tranquillizzato l’Inter e Antonio Conte con un messaggio apparso sui propri profili social

Stefano Sensi è pronto a scendere in campo e dare il suo contributo nel delicato match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Sensi non aveva giocato contro il Bologna in campionato perché definito non pronto dal tecnico che però domani, causa l’assenza di Vidal e Barella, potrebbe schierarlo dal primo minuto.

«Pronto a partire» è il messaggio del centrocampista su Instagram.