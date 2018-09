Sentenza ripescaggi Serie B: Catania, Novara, Ternana, Siena, Pro Vercelli, Avellino ed Entella sono in attesa

Venerdì 7 settembre giornata chiave per il campionato di Serie B e di conseguenza anche per la Serie B. Catania, Novara, Ternana, Siena, Pro Vercelli, Avellino e Virtus Entella sono in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che potrà modificare il format del campionato di Serie B. Dopo il fallimento di alcune società, come ad esempio Cesena e Bari, e dopo la mancata iscrizione dell’Avellino per questioni legate alla precaria sostenibilità finanziaria del club irpino, Siena, Ternana e Pro Vercelli erano pronte ad occupare i posti vacanti ma il ricorso presentato dal Novara ha permesso il sorpasso a Novara e Catania, con Ternana e Pro Vercelli fuori dalla zona ripescaggi. Anche l’Entella ha presentato ricorso per la penalità inflitta a Cesena: secondo il club ligure la penalità per il caso plusvalenze andava scontata nello scorso campionato e non nel prossimo ma il ricorso è stato respinto. Ora la Serie B è partita e il commissario Fabbricini ha preso una decisione impopolare: via al campionato cadetto a 19 squadre!

Le prime due giornate si sono già disputate ma domani potrebbe esserci una clamorosa rivoluzione. La sentenza del Tribunale Nazionale Federale ha riammesso Novara e Catania alle graduatorie di ripescaggio e sono attualmente al primo e al secondo posto di questa speciale graduatoria ma il provvedimento che ha ridotto la B a 19 squadre e il ricorso di Ternana, Siena e Pro Vercelli, che hanno ottenuto la sospensiva cautelare dell’esecutività della sentenza del Tribunale Nazionale Federale, sono due ostacoli importanti per Novara e Catania. Ternana e Pro Vercelli restano in attesa e sperano di vedere un annullamento della sentenza del Tribunale Federale per riprendersi il loro posto in graduatoria. Il Siena invece avrebbe diritto al ripescaggio in caso di B a 22 squadre, a meno che Avellino e Virtus Entella non tornino in corsa. Gli irpini hanno presentato una fideiussione non ritenuta idonea ma Fabbricini ha ‘minacciato’ Lecce, Palermo e altri 10 club di C per essersi avvalsi della fideiussione della “Finworld“, ritenuta non idonea. Ora il club di Taccone chiede un trattamento equo ed è pronto a fare causa chiedendo un risarcimento di 30 milioni, oltre alla riammissione in B. Più complicata la situazione dell’Entella che vorrebbe prendere il posto del Cesena senza ‘passare dal via’, ovvio senza la graduatoria dei ripescaggi. Domani la sentenza sui ripescaggi: si prospetta un 7 settembre infuocato!