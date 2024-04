Serena su Vlahovic-Zapata: «Dusan è più completo»

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato a Tuttosport della sfida tra Vlahovic e Zapata nel derby tra Torino e Juventus

ZAPATA-VLAHOVIC – «Difficile rivedersi… Zapata ha una potenza atletica a volte disarmante. Non è solo uno stoccatore, quando è in condizione può far male anche partendo da solo dalla trequarti perché ha progressione, cambi di direzione e tiro. Vlahovic è più completo, magari essendo più giovane nei mesi scorsi è stato un po’ più vulnerabile sotto il profilo psicologico, perché avere la maglia numero 9 della Juve è un peso non da poco. Da un po’ di tempo è ripartito alla grande, è in condizione psicofisica perfetta, è il condottiero dell’attacco bianconero e si mette anche al servizio dei compagni. Sta prendendo per mano la Juve ed era ora, adesso la società deve mettergli qualche giocatore alle spalle che abbia la tecnica, l’intuizione e i tempi per dargli il pallone subito» .