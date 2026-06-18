Sergi Roberto saluta il Como con un’emozionante lettera social: il bilancio dei suoi anni in Italia. Tutti i numeri sull’ex Barcellona

Sergi Roberto saluta il Como dopo due stagioni vissute tra ambizione, leadership ed esperienza internazionale. Il centrocampista spagnolo, arrivato nell’estate 2024 dopo l’addio al Barcellona, ha affidato a un post su Instagram le parole del proprio congedo dal club lariano, al termine di un percorso che lo ha visto accompagnare la squadra dalla promozione in Serie A fino alla qualificazione in Champions League.

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Il contratto del giocatore è in scadenza e il mancato accordo per il rinnovo avrebbe portato alla separazione. Nel suo messaggio, Sergi Roberto ha voluto sottolineare soprattutto il valore umano dell’esperienza vissuta a Como, oltre al traguardo sportivo raggiunto dal gruppo guidato da Cesc Fabregas.

Sergi Roberto Como, il messaggio d’addio sui social

Queste le parole pubblicate dal giocatore: «Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lascio il Como, qualificato per la Champions League, un traguardo che all’inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme».

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Poi il ringraziamento alla città, alla squadra e ai tifosi: «non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto».

Sergi Roberto Como, due stagioni tra esperienza e problemi fisici

Sergi Roberto Como, due stagioni tra esperienza e problemi fisici – CalcioNews24.com

L’avventura di Sergi Roberto al Como si chiude con un bilancio complessivo di 37 presenze, 1 gol e 1 assist. Numeri contenuti dal punto di vista offensivo, ma accompagnati da un ruolo importante nello spogliatoio. Il primo anno, nella stagione 2024/25, lo spagnolo ha collezionato 13 presenze in Serie A, senza gol e con 1 assist, in un’annata condizionata anche da problemi fisici e da un adattamento non immediato al calcio italiano.

Nel 2025/26 il suo impiego è stato più limitato: 20 presenze in campionato, 535 minuti, 5 gare da titolare e 15 da subentrato. Nonostante un ruolo più da rotazione che da protagonista fisso, Sergi Roberto ha fatto parte del gruppo che ha centrato una storica qualificazione alla Champions League.

Sergi Roberto Como, un addio tra gratitudine e futuro

Il bilancio finale resta quindi agrodolce. Sul campo, l’ex Barcellona non ha inciso come titolare strutturale. Fuori dal campo, però, ha rappresentato un riferimento di esperienza, professionalità e cultura internazionale. Il suo addio chiude una parentesi breve, ma significativa, dentro una fase storica per il Como.