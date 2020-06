Sergio Ramos: «Aiutini al Real Madrid? Tutte invenzioni»

Ai microfoni di Movistar Sergio Ramos ha commentato le voci secondo cui il Real Madrid sarebbe aiutato da favori arbitrali

Al termine della partita contro il Maiorca, il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, si è così espresso sui presunti favori arbitrali alla propria squadra:

«Sentiamo tutto questo rumore perché siamo primi. Quando non lo eravamo, la gente non parlava molto. Gli arbitri e il VAR servono per aiutare, non penso che le decisioni siano predeterminate. Come se dovessimo dire grazie agli arbitri per il nostro primo posto. Le persone devono smetterla di immaginarsi le cose»