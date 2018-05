Real Madrid-Liverpool è stata una finale di Champions League dalle mille sfaccettature, una di quelle che ricorderemo a lungo sia per quanto accaduto in campo che fuori. Le due papere di Loris Karius, la rovesciata da cineteca di Gareth Bale, l’infortunio occorso a Salah e le parole di addio di Cristiano Ronaldo al Real. Tutto in una notte. Il colpo subito dal campione egiziano tiene banco ancora oggi, c’è infatti polemica sull’intervento di Sergio Ramos e sulla sua successiva reazione.

Il Capitano del Real Madrid, però, nel frattempo ha mandato un messaggio a Salah dal proprio profilo Twitter: «Il calcio ti insegna la faccia più dolce a volte e quella più amara altre. Prima di tutto siamo compagni. Pronta guarigione, Salah. Il futuro di aspetta». Beh, per il momento, il presente è una beffa. La mancata vittoria della Champions League, con ogni probabilità, estrometterà Momo dalla lotta al Pallone d’Oro e l’infortunio alla spalla mette a rischio la sua presenza al prossimo Mondiale in Russia. Real Madrid-Liverpool è stata anche questo: la notte che ha spezzato i sogni di Salah.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

