Sergio Ramos ride dopo l’infortunio di Salah – VIDEO

Infortunio per Salah dopo uno scontro con il difensore. Sergio Ramos ride dopo l’uscita dal campo del giocatore egiziano del Liverpool

Il Real Madrid ha vinto la sua terza Champions League consecutiva. Un altro grande trionfo per la formazione spagnola, ormai irraggiungibile nell’albo d’oro della Champions. Ieri il Real ha battuto il Liverpool per 3-1 ma non è stato tutto semplice per i Blancos. Momo Salah, lo spauracchio, è finito ko dopo uno scontro di gioco con Sergio Ramos. Il difensore è stato beccato sui social ed è stato accusato di aver fatto fuori Salah di proposito. Sergio Ramos ride dopo il ko del giocatore egiziano.

Il giocatore è stato ripreso dalle telecamere e non era proprio dispiaciuto dell’infortunio di Salah. Il calciatore egiziano ha riportato un problema alla spalla o alla clavicola (la sua presenza al Mondiale potrebbe essere a rischio, tutto l’Egitto è in apprensione). Sergio Ramos non è apparso del tutto dispiaciuto dopo l’infortunio del suo avversario.