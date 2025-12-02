Sergio Ramos in Serie A? L’allenatore del Monterrey parla così delle voci di mercato! Ecco che cosa ha detto

Sergio Ramos, ipotesi Serie A? La risposta dell’allenatore del Monterrey alle voci di calciomercato. Le ultimissime notizie

Il futuro di Sergio Ramos continua ad alimentare le speculazioni di mercato. Il difensore spagnolo, classe 1986, è stato accostato in Serie A a club di primo piano come Juventus e Milan. A fare chiarezza è intervenuto il suo attuale allenatore al Monterrey, Domenec Torrent, durante una conferenza stampa.

Focus sul presente Interpellato dai giornalisti sul possibile trasferimento di Ramos in Italia già a gennaio, Torrent ha preferito glissare, richiamando l’attenzione sulla massima concentrazione verso il campionato messicano. Il tecnico ha sottolineato l’impegno totale del giocatore per la conquista della Liga MX Apertura, ribadendo come il difensore sia pienamente focalizzato sugli obiettivi immediati del club. Ecco le parole di Domenec Torrent:

«Per prima cosa credo che ora non sia il momento di parlare di questo. Hai visto come gioca Sergio Ramos, no? A prescindere dal fatto che non so cosa succederà. Nemmeno per me so cosa accadrà, nessuno sa cosa succederà né con gli allenatori né con i giocatori. Quello che so è che lui è molto concentrato, lo avete visto, sul cercare di vincere questo campionato (Liga MX Apertura, ndr). E da qui in avanti noi e lui dobbiamo concentrarci su quello che faremo contro il prossimo avversario, su come imposteremo le cose, chi giocherà, perché abbiamo avuto un espulso, e speriamo che non ci siano infortunati. Questo è ciò che mi occupa ora».

