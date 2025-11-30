Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere!

Nel corso di un approfondimento pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Sergio Ramos, difensore classe 1986 e leggenda del calcio europeo.

Terminata l’avventura in Messico con il Monterrey, l’ex capitano del Real Madrid sta valutando nuove opportunità per proseguire una carriera che non ha alcuna intenzione di interrompere.

Ramos non vuole fermarsi: obiettivo restare competitivo

Romano ha spiegato che il centrale spagnolo, reduce da una stagione positiva in Liga MX, non sta minimamente pensando al ritiro. Anzi, la volontà del giocatore è quella di rimanere competitivo, coltivando perfino l’idea — seppur molto complicata — di strappare un ultimo posto al Mondiale. Per questo motivo, Ramos è alla ricerca di una nuova squadra già nella finestra di gennaio.

LASCIO IL MONTERREY – «Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e giocato tanto. Lui vuole fare un’esperienza diversa; in cuor suo, anche se è difficilissimo, ha una speranza di fare il Mondiale. Non intende ritirarsi e vuole fare un’esperienza nuova adesso», ha spiegato Romano.

Secondo il giornalista, Ramos rappresenterebbe un’aggiunta di valore per qualsiasi club che abbia bisogno di leadership, esperienza e personalità immediate.

Apertura alla Serie A

Tra le possibili destinazioni, il campionato che intriga maggiormente il difensore è la Serie A. Romano ha rivelato che nel recente passato Ramos era stato proposto anche all’Inter, senza però sviluppi concreti. Oggi, la situazione potrebbe essere diversa qualora qualche società italiana decidesse di affondare il colpo.

APERTURA ALL’ITALIA – «Posso dirvi che il campionato italiano intrigherebbe molto Sergio Ramos. Due anni fa fu proposto all’Inter ma l’Inter non si era scaldata, prima che Ramos andò al Siviglia».

Nessun contatto avanzato con Juventus o Inter

Romano ha voluto chiarire anche un punto: nonostante alcune voci, non ci sono mai stati contatti reali né con la Juventus né con la squadra di Cristian Chivu.

IL DIFENSORE SI METTE SUL MERCATO – «Si era parlato di Juve quando si è fatto male Bremer ma non è mai stato un discorso concreto, come non lo è stato con l’Inter. Ramos si mette sul mercato, aprirebbe all’Italia, lo dico al 100%. Da qui a gennaio vedremo se qualche club si interessa o meno».

Con la sessione invernale alle porte, il nome di Sergio Ramos torna a far rumore: il difensore è pronto a una nuova sfida e la Serie A potrebbe essere il palcoscenico ideale per il suo ultimo grande capitolo.