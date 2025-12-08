Sergio Ramos giocherà in Serie A! Oltre al Milan c’è anche un altro grande club italiano. La situazione

Sergio Ramos andrà a giocare in Serie A? Oltre al Milan anche una rivale sul difensore ex Real Madrid

Il nome di Sergio Ramos torna al centro del mercato europeo e, inevitabilmente, anche di quello italiano. L’esperto difensore spagnolo, simbolo indiscusso del Real Madrid per oltre un decennio, ha appena concluso la sua avventura con il Monterrey e ora rappresenta una delle occasioni più intriganti disponibili a parametro zero. La sua decisione di lasciare il club messicano riapre scenari suggestivi, soprattutto in ottica Serie A, dove diversi club – tra cui l’Inter – osservano con attenzione gli sviluppi.

Inter e Serie A: scenario possibile per Sergio Ramos?

In casa nerazzurra, la dirigenza è sempre attenta alle opportunità low cost, e l’idea di portare un giocatore dell’esperienza di Sergio Ramos in Serie A non può lasciare indifferenti. L’Inter ha spesso valutato profili d’esperienza per completare il reparto difensivo, e il veterano spagnolo, forte di leadership, carisma e una carriera costellata di trionfi, rientra perfettamente in questo identikit.

Tuttavia, come ricordato più volte dagli addetti ai lavori, la società di viale della Liberazione tende a muoversi con estrema prudenza, soprattutto quando si tratta di innesti a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se un vero affondo potrà concretizzarsi o se il futuro di Ramos prenderà un’altra direzione, magari sempre in Europa ma lontano dalla Serie A.

Le parole di Fabrizio Romano

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano, che sul suo profilo X ha confermato l’attuale status del giocatore:

«Sergio Ramos lascia Monterrey dopo aver confermato di aver giocato la sua ultima partita in Messico. Ramos vuole continuare a giocare a calcio, non ha intenzione di ritirarsi e valuterà le proposte. Agente libero da ora in poi».

Un messaggio che apre le porte a numerosi scenari. E chissà che uno di questi non possa davvero portare Sergio Ramos in Serie A, aggiungendo un’altra pagina memorabile alla sua carriera.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A