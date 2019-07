Seri Milan: come gioca il centrocampista ivoriano

Jean Seri è un obiettivo di mercato del Milan. Come gioca il talentuoso ex centrocampista del Nizza di Favre

Prima della sfortunata esperienza al Fulham, Jean Seri si era affermato nel miracoloso Nizza di Favre come uno dei centrocampisti più talentuosi della Ligue 1. Anche se impiegato come mezzala destra, era lui il vero regista della squadra.

Ha doti eccezionali nella gestione del possesso (gigantesca pass accuracy), è in continuo movimento tanto nell’aiutare la prima costruzione quanto nel farsi trovare tra le linee. Possiede infatti grandi qualità in rifinitura (9 assist nel 2016-2017), con passaggi filtranti che mettono l’uomo davanti al portiere. Inoltre, gioca a pochi tocchi, un qualcosa che Giampaolo gradisce. Per fare la mezzala con lui, dovrebbe però migliorare il lavoro difensivo.