Da Chiesa a Pellegri: ecco i 20 migliori talenti italiani

Le parole di Mancini continuano a far discutere. Ma quali sono i 20 migliori talenti del calcio italiano e della nostra Serie A?

Roberto Mancini ha chiesto alle società italiane di avere coraggio e di lanciare i giovani italiani e ha convocato, a sorpresa, il 2001 Pellegri (ha lasciato il ritiro per infortunio) e il classe ’99 Zaniolo, recentemente acquistato dalla Roma (non ha ancora esordito in Serie A). La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla nuova baby generazione italiana. Sono 20 i talenti di prospettiva selezionati dalla Rosea. Le punte di diamante sono 3: Federico Chiesa, esterno classe ’97 della Fiorentina; Patrick Cutrone, centravanti classe ’98 del Milan e Pietro Pellegri, classe 2001, attaccante di proprietà del Monaco.

Alle loro spalle spiccano altri talenti importanti come ad esempio Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, nato nel 2000, considerato l’erede di Andrea Pirlo. Insieme a loro anche i tre talenti del Sassuolo Claud Adjapong, Manuel Locatelli, Enrico Brignola, i tre portieri (non va dimenticato Donnarumma che è un classe 1999!) Audero e Meret (’97) e Plizzari (classe 2000 del Milan), i difensori Bastoni (’99 dell’Inter), Pezzella (terzino sinistro ’97 dell’Udinese), Romagna (’97 del Cagliari), Varnier (’98 dell’Atalanta). Attenzione anche a Rolando Mandragora e Pessina, entrambi centrocampisti centrali classe 1997, rispettivamente dell’Udinese e dell’Atalanta, Nicolò Zaniolo (’99 della Roma), Edera (’97 di proprietà del Toro), ma anche Moise Kean, 2000 della Juve e Andrea Pinamonti, centravanti del ’99 di proprietà dell’Inter girato in prestito al Frosinone.