 Pagelle Bologna Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Voti&Stats

Dallinga

Pagelle Bologna Napoli, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-0 e valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026

Il Napoli cade ancora e perde contro il Bologna per 2-0. Una vittoria per i felsinei che porta la squadra di Italiano a sognare lo Scudetto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski s.v. (8′ Pessina 7); Holm 6.5, Heggem 6.5, Lucumi 7, Miranda 6; Pobega 6 (81′ Moro s.v.), Rowe 6 (46′ Cambiaghi 6.5); Odgaard 6.5 (61′ Bernardeschi 6.5), Ferguson 6.5, Orsolini 6.5 (81′ Casale s.v.); Dallinga 7

NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić 6; Gutierrez 6 (77′ Gutierrez s.v.), Buongiorno 5.5 (77′ Buongiorno s.v.), Rrahmani 5, Di Lorenzo 5.5; Lobotka 6, Anguissa 6, McTominay 5 (82′ Lucca s.v.); Politano 5 (68′ Neres 5), Elmas 5 (68′ Lang 5), Højlund 5

