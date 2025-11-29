Serie A, il punto sulla Cremonese. Nicola indica la strada per il futuro: le ultime verso il Bologna

Serie A, Cremonese a caccia di conferme: il tecnico Davide Nicola guida la squadra verso la sfida col Bologna

Dopo tre sconfitte consecutive contro Juventus, Pisa e Roma, la Cremonese si trova all’undicesimo posto in classifica, a pari punti con il Torino e con otto squadre alle spalle. Nonostante il momento negativo, l’allenatore Davide Nicola mantiene la calma e ribadisce che il percorso è in linea con gli obiettivi stagionali di una neopromossa. «Sapevamo che ci sarebbero stati momenti difficili», ha dichiarato, sottolineando che la salvezza va conquistata giornata dopo giornata, anche fino all’ultimo minuto.



Rimproveri e certezze tattiche

La Gazzetta dello Sport scrive che l’unico vero rimpianto riguarda lo scontro diretto perso a Pisa, dove la Cremonese ha subito gol proprio nel suo momento migliore. Contro le big Juventus e Roma, la differenza tecnica si è vista, ma la squadra ha comunque mostrato un’identità di gioco chiara e non ha mai mollato. Nicola si affida al collaudato 3-5-2, che diventa 5-3-2 in fase difensiva. La difesa a tre con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti è una certezza, mentre il centrocampo è stato falcidiato dagli infortuni (Collocolo, Grassi, Pezzella, Payero, Zerbin). L’esperimento di Vandeputte regista ha funzionato, ma manca un uomo capace di fare le due fasi. I rientri di Pezzella e Grassi per la sfida di Bologna sono una boccata d’ossigeno, così come il dinamismo di Barbieri sulle fasce.



L’Attacco è il tallone d’Achille

Il vero problema è l’attacco. Nonostante i quattro gol di Bonazzoli e la crescita di Vardy, manca una punta di peso. Moumbagnà è ancora infortunato, Vazquez non è un vero centravanti, Sanabria non segna e Johnsen gioca a singhiozzo. Se Moumbagnà non recupera, a gennaio la società dovrà intervenire sul mercato.



Verso Bologna

Per la trasferta di Bologna, Nicola spera di recuperare Zerbin. La formazione non dovrebbe discostarsi molto dalle precedenti, con il possibile ritorno di Pezzella come quinto e la conferma della coppia Bonazzoli-Vardy in avanti, con Vazquez pronto a subentrare. La Cremonese cerca punti e fiducia per riprendere il cammino verso la salvezza.

