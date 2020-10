Serie A, Dal Pino positivo: anche Gravina in isolamento

Il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino si trova in isolamento, così come Gravina che avuto contatti con lui.

Dal Pino aveva manifestato i primi sintomi nella giornata di lunedì e per questo motivo aveva svolto la riunione con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in video collegamento.

Inoltre, come confermato dal Corriere della Sera, lo stesso Dal Pino ha trascorso il weekend in montagna insieme Gabriele Gravina.

Per questo motivo il presidente della FIGC si è posto in in isolamento fiduciario.