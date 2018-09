La Lega comunica che a partire dalla prossima giornata i giocatori che indosseranno la fascia da capitano non regolamentare verranno multati

A partire da quest’anno i capitani delle squadre di Serie A sono obbligati ad indossare una fascia uguale per tutti fornita dalla Lega. Molti giocatori, a partire da Daniele De Rossi e il Papu Gomez, hanno deciso di indossare fasce personalizzate contravvenendo ai dettami previsti dai vertici calcistici. L’ultimo in ordine di tempo è German Pezzella della Fiorentina, a cui non è stata però imposta alcuna sanzione. Le cose però cambieranno dalla prossima giornata.

La Lega, come riporta Tuttosport, ha diffuso un comunicato in cui lascia intendere che in futuro chi non indosserà la fascia da capitano regolamentare verrà multato: «Il Giudice Sportivo, facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim». Nella nota si dichiara inoltre che Napoli e Sampdoria hanno ricevuto un ammenda di 3mila euro per il comportamento dei propri tifosi mentre la Spal è stata sanzionata di 2mila euro per aver ritardato l’inizio della gara esterna con il Torino.