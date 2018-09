German Pezzella ha indossato una fascia da capitano diversa in memoria di Astori: nessuna sanzione

La tragedia del 4 marzo 2018, quando Davide Astori veniva stroncato da un infarto, ha sconvolto il mondo del calcio. E in particolar modo la Fiorentina che si è vista strappare all’improvviso il proprio capitano. In occasione di Fiorentina-Udinese, German Pezzella ha indossato una fascia da capitano in memoria del suo compagno di squadra come sempre d’altronde, andando però contro alle disposizioni della Lega che da quest’anno impone una fascia uguale per tutti i capitani.

Il Giudice Sportivo ha deciso però di non sanzionare la società viola, stesso esito dei casi relativi a Gomez e De Rossi per la loro fascia personalizzata utilizzata durante la prima giornata di campionato. Zero squalificati per questa giornata, tre le società punite con un’ammenda: 3mila euro al Napoli e alla Sampdoria per comportamento poco ortodosso dei rispettivi tifosi sugli spalti, 2mila alla SPAL per responsabilità oggettiva in quanto un proprio giocatore ha causato il ritardo del fischio d’inizio poiché provvisto di un equipaggiamento non regolamentare.