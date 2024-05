Fiorentina Club Brugge: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Conference League tra Fiorentina Club Brugge: le ultime di formazione con orario e dove vederla

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina. I viola sono arrivati in semifinale dopo l’eliminazione, non senza difficoltà, contro il Viktoria Plzen, mentre i belgi hanno eliminato il PAOK Salonicco con due vittorie: 1-0 all’andata e 2-0 al ritorno. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltrán, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Nusa, Jutglà. All. Deila.

Fiorentina-Club Brugge: orario e dove vederla

Fiorentina-Club Brugge gara delle ore 21.00 di giovedì 2 maggio, è valida per la semifinale d’andata di Conference League. Al Franchi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 254 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.