Il Papu Gomez scende in campo contro il Frosinone indossando una fascia da capitano personalizzata: spiegato il motivo

Gomez segue le orme di Daniele De Rossi: l’attaccante dell’Atalanta, in campo nel posticipo della prima giornata di Serie A Tim contro il Frosinone (Leggi qui la cronaca in diretta live) non indossa la nuova fascia da Capitano, ovvero quella standard introdotta quest’anno dalla Lega Calcio. L’argentino, infatti, come accadeva sempre negli anni scorsi ne ha al braccio una personalizzata. Il motivo? Quella standard era semplicemente troppo larga per il suo braccio. Un caso sì, ma il Papu ne sarà stato sicuramente felice, visto che la settimana scorsa si era lamentato tramite i propri social della decisione della Lega Calcio.