Atalanta-Frosinone, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Frosinone, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera, all’Atleti Azzurri d’Italia, si chiude il programma della prima giornata della Serie A 2018/2019, al saldo ovviamente dei recuperi Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina. Di fronte, con consueto fischio d’inizio alle ore 20:30, un’Atalanta ormai rodata dai due turni dei preliminari di Europa League già affrontati ed il rinnovato Frosinone di mister Longo.

I bergamaschi, privi degli indisponibili Palomino e Ilicic, cercheranno di far prevalere una condizione fisica già avanzata ed un superiore tasso tecnico globale. Per i ciociari, invece, subito un impegnativo ostacolo nel giorno del ritorno in Serie A dopo la cavalcata in cadetteria culminata lo scorso anno con la vittoriosa finale playoff contro il Palermo.

Atalanta-Frosinone: diretta live e sintesi

Atalanta-Frosinone: formazioni ufficiali

Atalanta-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Ancora privo di Ilicic, ricoverato in ospedale in seguito ad una seria infiammazione dentale, Gasperini dovrebbe lanciare il nuovo acquisto Pasalic sulla trequarti, con Zapata favorito sull’ormai certezza Barrow al centro dell’attacco. Sul fronte opposto Campbell non sarà ancora della partita, con Ciano a supporto di Perica nel reparto offensivo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Hallfredsson, Maiello, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica. All. Longo.

Atalanta-Frosinone: i precedenti del match

Sono appena due i precedenti tra Atalanta e Frosinone in Serie A, entrambi maturati naturalmente nel corso della stagione 2015/2016. Quella della storica prima volta dei ciociari nella massima divisione nazionale. All’andata, nel Lazio, la sfida terminò a reti bianche, mentre a Bergamo si imposero i padroni di casa per 2-0: le reti, una per tempo, portarono la firma di Stendardo prima e Gomez poi.

Atalanta-Frosinone: l’arbitro del match

Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, il fischietto designato per la sfida tra Atalanta e Frosinone di questa sera, ultimo impegno della prima giornata di Serie A in attesa dei recuperi che coinvolgeranno le genovesi. Gli assistenti saranno Preti e Rocca, quarto uomo Abisso. Al Var, invece, opererà Fabbri, assistito da Lo Cicero.

Atalanta-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.