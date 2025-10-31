 Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 10ª giornata di campionato: tutti i dettagli
Serie A

Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 10ª giornata di campionato: tutti i dettagli

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della decima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nel suo pieno, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. La 10ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

SERIE A – DESIGNAZIONI 10° GIORNATA

UDINESE – ATALANTA    Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV:      CALZAVARA

VAR:     SERRA

AVAR:       PICCININI

NAPOLI – COMO    Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:       ABISSO

CREMONESE – JUVENTUS    Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:       PEZZUTO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        SOZZA

H. VERONA – INTER    h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV:     COLLU

VAR:     AURELIANO

AVAR:     ABISSO

FIORENTINA – LECCE   h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE  

IV:      AYROLDI

VAR:     MASSA

AVAR:     MARESCA

TORINO – PISA   h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SOZZA

PARMA – BOLOGNA    h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV:       MARCENARO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PICCININI

MILAN – ROMA    h. 20.45

GUIDA (foto)

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:     MARCHETTI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

SASSUOLO – GENOA    Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV:       DI MARCO

VAR:      MARESCA

AVAR:      MASSA

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV:     GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:      DI PAOLO

