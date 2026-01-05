Serie A
Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’19ª giornata di campionato: i dettagli
Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’19ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:
SERIE A – DESIGNAZIONI 19° GIORNATA
PISA – COMO Martedì 06/01 h. 15.00
PAIRETTO
DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
LECCE – ROMA Martedì 06/01 h. 18.00
SACCHI J.L.
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
SASSUOLO – JUVENTUS Martedì 06/01 h. 20.45
ZUFFERLI
TEGONI – C. ROSSI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
BOLOGNA – ATALANTA h. 18.30
DI BELLO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
NAPOLI – H. VERONA h. 18.30
MARCHETTI
ZINGARELLI – FONTANI
IV: ARENA
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
LAZIO – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
PARMA – INTER h. 20.45
COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV: PERENZONI
VAR: LA PENNA
AVAR: CAMPLONE
TORINO – UDINESE h. 20.45
MARESCA (foto)
MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – CAGLIARI Giovedì 08/01 h. 18.30
BONACINA
BACCINI – BERCIGLI
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
MILAN – GENOA Giovedì 08/01 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – MORO
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA