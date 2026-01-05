 Serie A, ecco le designazioni arbitrali dell'19ª giornata
Connect with us

Serie A

Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’19ª giornata di campionato: i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’19ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

SERIE A – DESIGNAZIONI 19° GIORNATA

PISA – COMO     Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV:      ZANOTTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      AURELIANO

LECCE – ROMA    Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      TREMOLADA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS    Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV:       PERRI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA     h. 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

NAPOLI – H. VERONA     h. 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      ARENA

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

LAZIO – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      PRONTERA

PARMA – INTER    h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV:     PERENZONI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     CAMPLONE

TORINO – UDINESE     h. 20.45

MARESCA (foto)

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV:     MANGANIELLO

VAR:     VOLPI

AVAR:       DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI     Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     NASCA

MILAN – GENOA     Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV:     TURRINI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:      PATERNA

Related Topics: