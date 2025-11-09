Serie A Femminile, colpo del Genoa: Bargi decide nel finale contro il Parma! Vittorie anche di Lazio e Como. Il quadro dopo la quinta giornata

Serie A Femminile, colpo del Genoa: le ossoblù trovano tre punti d’oro all’88’ e scavalcano le emiliane. Il quadro della 5a giornata

Si chiude con un successo pesantissimo per il Genoa la quinta giornata di Serie A Femminile. Le rossoblù superano il Parma per 1-0 grazie a una rete decisiva firmata da Bargi all’88’, che sblocca l’equilibrio di un match rimasto in bilico fino agli ultimi minuti. Un gol che vale tre punti fondamentali per la squadra ligure, ora capace di superare in classifica proprio le gialloblù e agganciare l’Inter a quota sei punti.

Genoa premiato nel finale, Parma beffato

La gara del “Begato 9” è stata intensa e combattuta, con entrambe le formazioni attente a non concedere troppo. Il Parma, ordinato e compatto, ha provato a contenere le iniziative del Genoa, ma nel finale la maggiore determinazione delle rossoblù ha fatto la differenza. All’88’, Bargi ha trovato il varco giusto, battendo il portiere emiliano e consegnando alla squadra ligure una vittoria di grande valore in ottica salvezza.

Di seguito il quadro completo della 5ª giornata di Serie A Women

Fiorentina-Roma 4-2



Inter-Sassuolo 2-2



Milan-Juventus 2-1



Ternana Women-Como Women 2-4



Lazio-Napoli Women 0-0



Genoa-Parma 1-0 (88’ Bargi)

Classifica: Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Napoli Women 8, Juventus 7, Lazio 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5, Ternana Women 0.