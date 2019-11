Serie A femminile, ecco i risultati: vincono Fiorentina e Inter, poker Empoli

Serie A femminile: vincono Fiorentina e Sassuolo, poker dell’Empoli contro l’Hellas Verona. Torna al successo anche l’Inter

La Serie A maschile è ferma mentre quella femminile è scesa in campo per la sesta giornata. Torna alla vittoria l’Inter di Attilio Sorbi che batte 2-0 l’Orobica. La Fiorentina vince e convince a Bari (0-3) e aggancia il Milan a quota 13 punti scavalcando la Roma.

Vittoria anche per il Sassuolo che esce così dalla zona calda di classifica avendo la meglio di un Tavagnacco in crisi: a segno Kamila Dubcova a inizio ripresa e poi Daniela Sabatino che fissa il risultato sul 2-0. Tonfo dell’Hellas Verona invece nello scontro diretto per la salvezza con l’Empoli, che supera le scaligere con un netto 4-0. Domani il big match Milan-Juve e Florentia San Gimignano-Roma