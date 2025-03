Serie A femminile, la Juve batte la Roma e scappa:, tripletta di Girelli +13 sulle giallorosse

Serie A femminile, partita la seconda parte di campionato con la Poule Scudetto e quella Salvezza: vittoria della Juve che batte la Roma

É ripartita la Serie A Femminile che oggi ha visto scendere in campo Juve e Roma nella prima sfida della Poule Scudetto. Le bianconere hanno battuto le campionesse in carica per 4-3, grazie alle tripletta di Cristiana Girelli. Adesso la classifica vede la Juve a 48 punti, +10 sull’Inter, oggi a riposo e +13 sulle giallorosse. Stasera tocca invece a Milan Fiorentina scendere in campo

Nella Poule Salvezza invece dopo la vittoria di ieri della Lazio sulla Sampdoria, oggi il Sassuolo ha battuto il Napoli, tre punti decisivi per tenere lontana l’ultima posizione di classifica che vale la retrocessione.

POULE SCUDETTO

Juventus 48

Inter 38*

Roma 35

Fiorentina 28*

Milan 25*

* una partita in meno

POULE SALVEZZA

Lazio 23

Como Women 22*

Sassuolo 22

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8

* una gara in meno