Serie A, i migliori giocatori della 18ª giornata

La Serie A si avvicina al giro di boa: ecco i migliori giocatori della 18ª giornata di campionato: in evidenza Barella, Ibrahimovic e Lorenzo Insigne

La Serie A 2020/2021 si avvicina a grandi passi al giro di boa della stagione. I risultati maturati nella 18ª giornata di campionato confermano in vetta alla classifica il Milan di Stefano Pioli, vittorioso 2-0 nel Monday Night contro il Cagliari. I cugini dell’Inter, guidati da Antonio Conte, avendo superato 2-0 la Juventus nel Derby d’Italia, restano all’immediato inseguimento dei rossoneri con 3 punti di distacco. Fra le inseguitrici risale il Napoli di Gattuso, che nel lunch match della domenica ha travolto 6-0 al Maradona la Fiorentina di Prandelli balzando al 3° posto. L’anticipo del venerdì aveva visto invece la Lazio di Simone Inzaghi battere 3-0 la Roma nel derby capitolino e ottenere il 7° posto. Nelle retrovie vince il Crotone ultimo della classe, muovono la classifica Torino, Parma, Genoa e Spezia, mentre precipita in basso il Cagliari, al 5° k.o. consecutivo. Ma vediamo quali sono stati, a nostro giudizio, i migliori giocatori della 18ª giornata:

NICOLÒ BARELLA, INTER-JUVENTUS 2-0

Il centrocampista sardo dell’Inter è stato il grande protagonista del Derby d’Italia giocatosi domenica sera al Meazza. Tanta quantità, corsa, palloni recuperati e grinta da vendere, abbinata a una grande qualità. Domina in lungo e in largo in mezzo al campo e il goal in contropiede con cui trafigge Szczesny, lanciato brillantemente in contropiede da Alessandro Bastoni, è la ciliegina sulla torta di una prestazione sontuosa. A incoronarlo ci ha pensato il mitico Gigi Riva: «È il giocatore italiano più forte. – ha detto ‘Rombo di Tuono’ – Io ne sono orgoglioso, rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io».

ZLATAN IBRAHIMOVIC, CAGLIARI-MILAN 0-2

Se il Milan strappa i tre punti a Cagliari, gran parte del merito va riconosciuto all’istrionico attaccante svedese, che, sovvertendo le leggi naturale, nonostante si avvicini ai 40 anni, è ancora un giocatore in grado di fare la differenza. Alla Sardegna Arena si procura d’astuzia il rigore che, trasformato da lui medesimo, sblocca il risultato, e nella ripresa chiude i giochi evitando il fuorigioco e trafiggendo Cragno con un violento diagonale. La doppietta in Sardegna gli permette di raggiungere Lukaku e Immobile al 2° posto della classifica marcatori con 12 reti.

LORENZO INSIGNE, NAPOLI-FIORENTINA 6-0

Il Napoli di Gattuso riprende a marciare a livelli particolarmente alti e nel roboante 6-0 rifilato in casa alla Fiorentina c’è la firma a chiare lettere del capitano partenopeo Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore segna il goal che apre le danze con un tocco preciso ‘da biliardo’ su assist dalla destra di Petagna. Quindi, dopo il 2-0 di Demme, si infila a sinistra fra Amrabat, Venuti e Milenkovic e sforna un assist tagliato per Lozano, che legge bene il passaggio e insacca il 3-0. Nella ripresa, sempre Insigne, trasforma con freddezza il rigore che gli vale la doppietta, il 9° goal stagionale in Serie A e il sorpasso su José Altafini nella classifica all-time dei marcatori del Napoli (99 goal per lui, contro i 97 dell’oriundo).