Serie A, il capocannoniere porta lo Scudetto: l’ultimo fu Ibrahimovic

Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Zlatan Ibraimovic e Ciro Immobile possono decidere la corsa Scudetto con i loro gol. L’analisi

I primi quattro posti della classifica cannonieri della Serie A sono occupati da quattro giocatori in forza alle squadre che occupano le prime quattro posizioni della classifica. E’ il punto di partenza dell’analisi di Corriere dello Sport sul rendimento di Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Zlatan Ibraimovic e Ciro Immobile.

Cristiano Ronaldo (16 gol) ha segnato sei doppiette in questa stagione e sette gol decisivi che hanno portato otto punti in più in classifica alla Juventus. Sono cinque i gol decisivi di Romelu Lukaku (14) per un bottino di cinque punti in più per l’Inter. 13 sono i punti in più ottenuti dal Milan grazie i 12 gol decisivi di Zlatan Ibrahimovic (14) mentre la Lazio ha ottenuto ben 14 in più grazie agli 8 gol decisivi di Ciro Immobile (14).

Inoltre, è dalla stagione 2008/2009 che il capocannoniere del campionato non vince lo Scudetto. L’ultimo fu Zlatan Ibrahimovic con l’Inter di Jose Mourinho. Una statistica resa ancora più curiosa dal fatto che la Juventus, nella sua striscia di nove Scudetti consecutivi, non ha mai fatto affidamento sul miglior marcatore della Serie A.