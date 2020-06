Serie A, la FIGC propone: chi non rispetta il protocollo sarà escluso dal campionato

La FIGC ha proposto l’esclusione dal campionato per quelle squadre che non rispetteranno il Protocollo

La Procura della FIGC sta continuando il suo giro tra i vari centri sportivi dei club italiani per verificare il rispetto del Protocollo per gli allenamenti. Non sono ancora state riscontrate violazioni, e questa è una buona notizia: tutte le squadre hanno riconosciuto l’importanza del Protocollo per la ripresa del calcio in Italia.

Sky Sport informa che dal comitato di Presidenza di questa mattina, è emersa una proposta senza precedenti. Chi non rispetterà il protocollo, sarà escluso dal campionato. Senza se e senza ma. Una sanzione pesantissima, che tra pochi giorni (nel Consiglio Federale di lunedì) potrebbe diventare realtà. Intanto, è previsto a breve un incontro tra Gabriele Gravina e il Governo, soprattutto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere del nodo quarantena.