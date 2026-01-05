Serie A, la lotta scudetto si infiamma a gennaio: il calendario e gli intrecci di Inter, Milan e Napoli. Sarà corsa a 3 per il tricolore?

La lotta scudetto si infiamma definitivamente e non ammette più passi falsi o cali di concentrazione. Secondo la lucida analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, gennaio rappresenta il mese della verità, lo spartiacque decisivo per le ambizioni tricolori delle tre sorelle attualmente in vetta. Inter, Milan e Napoli viaggiano racchiuse in un fazzoletto di appena due punti, con un bonus fondamentale da sfruttare rispetto alle inseguitrici Juventus e Roma: una partita in meno ancora da recuperare. La storia recente della Serie A insegna che le gerarchie reali si definiscono spesso in queste fredde settimane invernali, dove la gestione delle energie fisiche e mentali diventa cruciale quanto la tattica.

Sotto i riflettori c’è il calendario estremamente denso della capolista. La formazione allenata da Cristian Chivu, tecnico che ha saputo imporre la sua filosofia e ridare solidità ai nerazzurri, è attesa da un autentico tour de force: ben sette gare ufficiali in meno di trenta giorni. Dopo la trasferta di Parma, San Siro ospiterà l’11 gennaio lo scontro diretto contro il Napoli, snodo potenzialmente letale per la classifica. La Beneamata non avrà tregua: gli impegni contro Lecce, Udinese e Pisa in campionato si alterneranno alle notti europee decisive contro l’Arsenal al Meazza (20 gennaio) e la complessa trasferta di Dortmund (28 gennaio).

Situazione diametralmente opposta per il Milan. I rossoneri, senza l’assillo delle coppe europee in questa fase, avranno il vantaggio strategico della freschezza atletica, dovendo affrontare solo cinque impegni di Serie A, tra cui spicca la delicata trasferta contro la Roma all’Olimpico il 25 gennaio. Il cammino più impervio, carta alla mano, spetta invece al Napoli del vulcanico Antonio Conte. Il tecnico salentino, maestro nel tenere alta la tensione, dovrà chiedere gli straordinari ai suoi uomini: oltre al big match contro l’Inter, i partenopei affronteranno Verona, Parma e Sassuolo, per poi chiudere il mese con un trittico micidiale composto dal Copenaghen in Champions, la Juventus a Torino e il Chelsea al Maradona.