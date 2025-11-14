Milan News
Serie A, dominio rossonero! Il Milan di Allegri davanti a Inter e Roma. Como sorpresa d’autunno. La curiosa statistica
Serie A, il Milan di Allegri detta legge: imbattibile più di Inter e Roma. Il Como all’inseguimento. Il dato sui rossoneri
Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione di Serie A all’insegna della solidità e della tenacia. Dopo un avvio complicato, i rossoneri hanno saputo rialzarsi con forza, conquistando un primato significativo: la striscia di imbattibilità più lunga del campionato. Un dato che testimonia la capacità del tecnico livornese di ricompattare il gruppo dopo l’inatteso inciampo iniziale.
L’unica sconfitta stagionale è arrivata proprio alla prima giornata, quando la Cremonese espugnò San Siro con un sorprendente 1-2. Da quel momento, però, il Milan ha cambiato marcia.
La reazione: dieci risultati utili consecutivi
Quella battuta d’arresto si è trasformata in un campanello d’allarme e in un punto di svolta. La risposta della squadra è stata immediata e perentoria: dieci risultati utili consecutivi, frutto di sei vittorie e quattro pareggi.
Questa continuità ha permesso al Diavolo di scalare la classifica e di imporsi come modello di costanza. Anche nelle giornate meno brillanti, la capacità di non perdere è diventata il marchio di fabbrica di un gruppo che ha assimilato rapidamente la filosofia di Allegri. L’imbattibilità prolungata è un segnale di maturità tattica e rappresenta un tassello fondamentale nella corsa al vertice.
Il Como di Fabregas: la sorpresa che incalza
Alle spalle del Milan si staglia la vera rivelazione della stagione: il Como di Cesc Fabregas. L’ex campione spagnolo, oggi allenatore ambizioso e sorprendentemente efficace, ha plasmato una squadra resiliente e compatta.
Dopo la sconfitta alla seconda giornata contro il Bologna, i lariani hanno intrapreso una marcia positiva che li mantiene in scia ai rossoneri. La pressione è tutta sul Milan, chiamato a prolungare la propria imbattibilità, ma la presenza incalzante del Como rende il duello per la costanza ancora più appassionante.
Obiettivo: trasformare la continuità in vantaggio
Per Allegri e i suoi uomini, la sfida ora è chiara: convertire questa lunga serie positiva in un vantaggio concreto in classifica. La solidità mostrata finora è un segnale incoraggiante, ma la concorrenza del sorprendente Como promette di rendere la lotta al vertice vibrante e imprevedibile.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Jashari carica il Milan: «Un recupero lungo, ma ora sono tornato! Voglio raggiungere quel grande obiettivo»
Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista del Milan ha lasciato anzitempo l’amichevole contro l’Entella. Le ultime sulle sue condizioni
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...