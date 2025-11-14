Serie A, dominio rossonero! Il Milan di Allegri davanti a Inter e Roma. Como sorpresa d’autunno. La curiosa statistica

Serie A, il Milan di Allegri detta legge: imbattibile più di Inter e Roma. Il Como all’inseguimento. Il dato sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione di Serie A all’insegna della solidità e della tenacia. Dopo un avvio complicato, i rossoneri hanno saputo rialzarsi con forza, conquistando un primato significativo: la striscia di imbattibilità più lunga del campionato. Un dato che testimonia la capacità del tecnico livornese di ricompattare il gruppo dopo l’inatteso inciampo iniziale.

L’unica sconfitta stagionale è arrivata proprio alla prima giornata, quando la Cremonese espugnò San Siro con un sorprendente 1-2. Da quel momento, però, il Milan ha cambiato marcia.

La reazione: dieci risultati utili consecutivi

Quella battuta d’arresto si è trasformata in un campanello d’allarme e in un punto di svolta. La risposta della squadra è stata immediata e perentoria: dieci risultati utili consecutivi, frutto di sei vittorie e quattro pareggi.

Questa continuità ha permesso al Diavolo di scalare la classifica e di imporsi come modello di costanza. Anche nelle giornate meno brillanti, la capacità di non perdere è diventata il marchio di fabbrica di un gruppo che ha assimilato rapidamente la filosofia di Allegri. L’imbattibilità prolungata è un segnale di maturità tattica e rappresenta un tassello fondamentale nella corsa al vertice.

Il Como di Fabregas: la sorpresa che incalza

Alle spalle del Milan si staglia la vera rivelazione della stagione: il Como di Cesc Fabregas. L’ex campione spagnolo, oggi allenatore ambizioso e sorprendentemente efficace, ha plasmato una squadra resiliente e compatta.

Dopo la sconfitta alla seconda giornata contro il Bologna, i lariani hanno intrapreso una marcia positiva che li mantiene in scia ai rossoneri. La pressione è tutta sul Milan, chiamato a prolungare la propria imbattibilità, ma la presenza incalzante del Como rende il duello per la costanza ancora più appassionante.

Obiettivo: trasformare la continuità in vantaggio

Per Allegri e i suoi uomini, la sfida ora è chiara: convertire questa lunga serie positiva in un vantaggio concreto in classifica. La solidità mostrata finora è un segnale incoraggiante, ma la concorrenza del sorprendente Como promette di rendere la lotta al vertice vibrante e imprevedibile.

