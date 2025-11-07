Pisa News
Pagelle Pisa Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Pisa Cremonese, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 1-0 e valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026
Nel primo match di questa undicesima giornata di Serie A il Pisa conquista la sua prima vittoria battendo la Cremonese 1-0. Ecco i voti del match.
PISA (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 6.5, Caracciolo 6, Canestrelli 6.5; Touré 7.5, Vural 7, Aebischer 6.5, Akinsanmiro 6 (68′ Piccinini 6), Cuadrado 6 (46′ Leris 6.5); Moreo 6 (67′ Tramoni 7), Nzola 6 (90’+1 Meister s.v.).
CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 5.5 (90’+1 Johnsen), Baschirotto 6, Bianchetti 6; Barbieri 5.5, Payero 5.5 (77′ Sarmiento s.v.), Vandeputte 6.5, Bondo 5, Faye 6 (77′ Bonazzoli s.v.); Vazquez 5.5 (77′ Floriani Mussolini s.v.); Vardy 5.
LEGGI ANCHE >>> RIVIVI IL LIVE DEL MATCH
Pisa Cremonese 1-0: Touré regala il primo successo ai toscani
Gilardino sicuro: «Il Pisa stasera deve vincere! Abbiamo acquisito quel fattore per crescere»
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...