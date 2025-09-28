 Serie A, Pisa Fiorentina: le scelte di Pioli e Gilardino, torna Comuzzo, Gudmundsson vicino a Kean
Serie A, Pisa Fiorentina: le scelte di Pioli e Gilardino, torna Comuzzo, Gudmundsson vicino a Kean

Pisa Fiorentina: probabili undici e novità, Comuzzo titolare, Gudmundsson favorito in attacco

La sfida tra Pisa e Fiorentina torna dopo oltre trent’anni e promette scintille. Non si tratta solo di un derby toscano: i tre punti in palio pesano come macigni in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di riscatto.

Come arriva il Pisa

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Calvin Stengs, fantasista olandese, resterà fuori a lungo dopo l’operazione in Finlandia. Indisponibili anche il terzino Esteves e il giovane centrocampista Denoon.

Dopo l’ampio turnover in Coppa Italia (sconfitta 1-0 contro il Torino), in campionato torneranno i titolari. Possibile conferma del 3-5-2: tra i pali ci sarà Adrian Semper, portiere croato affidabile e reattivo. In difesa spazio a Simone Canestrelli (centrale di grande fisicità), al veterano Caracciolo e a uno tra Bonfanti e Lusuardi.

Sulle corsie laterali rientrano Idrissa Touré, esterno di spinta, e Mehdi Léris, giocatore duttile capace di coprire tutta la fascia. In mezzo agiranno Michel Aebischer, regista svizzero, Marius Marin, capitano e uomo d’ordine, e il giovane Akinsanmiro, centrocampista di grande corsa. In attacco, al fianco di M’Bala Nzola (punta angolana ex Fiorentina), ballottaggio tra Moreo e Tramoni.

Come arriva la Fiorentina

Per i viola di Stefano Pioli, allenatore esperto e pragmatico, la trasferta di Pisa rappresenta un crocevia fondamentale. La Fiorentina non ha ancora trovato la vittoria in campionato e un successo all’Arena Garibaldi sarebbe vitale per risalire la classifica.

In difesa tornerà titolare il giovane Comuzzo, affiancato da Pongracic e Ranieri, davanti al nuovo portiere David De Gea, campione spagnolo ex Manchester United. A centrocampo confermati Mandragora (metronomo mancino), Nicolussi Caviglia (ex Juventus, dinamismo e qualità) e Fazzini, con Dodò e Robin Gosens sulle fasce.

Resta da sciogliere il nodo tattico: 3-5-2 o 4-4-2. Nel secondo caso, Comuzzo agirebbe da terzino destro e Fazzini verrebbe avanzato come esterno. In attacco, accanto a Moise Kean (punta azzurra dal grande potenziale), dovrebbe rivedersi Albert Gudmundsson, fantasista islandese, favorito su Piccoli e Dzeko.

