Serie A, posticipata a giugno la scadenza del pagamento degli stipendi di marzo

La scadenza degli stipendi di marzo è stata posticipata dal 31 maggio al 31 giugno: decisione valida per tutti i club di Serie A

Buone notizie per i club di Serie A. Il consiglio della Figc, riunito in mattinata, ha dato i via libera allo slittamento del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A, accogliendo parzialmente la richiesta emersa in sede di assemblea della Lega.

Gli emolumenti di marzo slitteranno quindi potranno essere accreditati anziché entro il 31 maggio, il 30 giugno.