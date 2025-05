Serie A, Rocchi promuove gli arbitri dell’ultima giornata: il rigore di Bisseck, il fallo di Simeone e tutti gli altri casi

Serie A, il commento del designatore arbitrale Rocchi dopo l’ultima giornata di campionato e tutte le decisioni più discusse

Nell’ultima giornata di campionato, il clima teso ha ricordato certi film già visti, dove malumori, polemiche e recriminazioni prendono il sopravvento. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’analisi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi a OpenVar cerca di fare chiarezza sugli episodi più discussi. In Inter–Lazio, il gol dell’1-1 ha creato confusione: l’assistente Meli segnala fuorigioco su Vecino, ma la posizione di Dia, ritenuta ininfluente, genera un check Var su un’infrazione inesistente. Per Rocchi, è un errore dell’assistente, ma gli arbitri restano «lucidissimi». Sull’episodio del rigore causato da Bisseck, la decisione di assegnarlo è stata condivisa: braccio largo e movimento verso il pallone. Quanto all’audio tra Guida e il Var Di Paolo, è quest’ultimo a prendersi la responsabilità. Rimane comunque la frustrazione dell’Inter, anche per il mancato intervento in un precedente contatto tra Ndicka e lo stesso Bisseck in Inter-Roma.

Il tema dell’uniformità di giudizio torna anche in altri episodi: in Roma-Milan la gomitata di Gimenez a Mancini è stata punita col rosso, mentre un gesto simile di Beukema su Gabbia in finale di Coppa Italia non ha avuto lo stesso esito, nonostante il Var fosse sempre Mazzoleni. «Serve coerenza» ribadisce Rocchi, sottolineando come la violenza di certi gesti debba essere sanzionata allo stesso modo. Corretta, secondo i vertici, anche la revoca del rigore in Parma-Napoli per fallo precedente, e la non punibilità del tocco di mano di Balogh.