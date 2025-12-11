Serie A, un club è pronto alla rivoluzione societaria! Ecco cosa sta succedendo

Serie A, una squadra adesso è pronta ad una vera e propria rivoluzione societaria! Ecco le ultime e cosa sta succedendo

Il Cagliari cambia volto. È ufficiale l’ingresso di un nuovo gruppo di investitori internazionali con quota di minoranza e la nomina del nuovo vicepresidente. Maurizio Fiori, 53 anni, manager statunitense e figura di spicco nel settore degli investimenti globali, assume la carica dopo l’annuncio del presidente Tommaso Giulini al termine della gara contro la Roma.

I nuovi protagonisti

Maurizio Fiori : managing director di Praxis Capital Management e dirigente di Argos Investment Management, con competenze strategiche nel settore tecnologico.

: managing director di Praxis Capital Management e dirigente di Argos Investment Management, con competenze strategiche nel settore tecnologico. Prashant Gupta: imprenditore di origini indiane, residente negli Stati Uniti, co-fondatore di Lancium Inc., società di infrastrutture digitali e data center integrati nei sistemi energetici.

Le prime parole

Nel comunicato ufficiale, Fiori e Gupta hanno definito l’ingresso nel club un “privilegio e responsabilità”, ribadendo l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della società e di creare nuove opportunità di crescita dentro e fuori dal campo, senza snaturare i valori storici del Cagliari.

Il nuovo CdA

Presidente : Tommaso Giulini (confermato)

: Tommaso Giulini (confermato) Vicepresidente : Maurizio Fiori

: Maurizio Fiori Amministratori delegati : Stefano Melis e Carlo Catte (confermati)

: Stefano Melis e Carlo Catte (confermati) Consiglio: confermato Fedele Usai; Nicola Riva lascia il ruolo di consigliere ma resta ambasciatore del club.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli per l’impegno dimostrato.

Una nuova fase

Il cambio di assetto segna l’inizio di una fase caratterizzata da apertura internazionale, rinnovamento societario e crescita su basi economiche e manageriali più solide.

