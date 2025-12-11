Serie A
Serie A, un club è pronto alla rivoluzione societaria! Ecco cosa sta succedendo
Il Cagliari cambia volto. È ufficiale l’ingresso di un nuovo gruppo di investitori internazionali con quota di minoranza e la nomina del nuovo vicepresidente. Maurizio Fiori, 53 anni, manager statunitense e figura di spicco nel settore degli investimenti globali, assume la carica dopo l’annuncio del presidente Tommaso Giulini al termine della gara contro la Roma.
I nuovi protagonisti
- Maurizio Fiori: managing director di Praxis Capital Management e dirigente di Argos Investment Management, con competenze strategiche nel settore tecnologico.
- Prashant Gupta: imprenditore di origini indiane, residente negli Stati Uniti, co-fondatore di Lancium Inc., società di infrastrutture digitali e data center integrati nei sistemi energetici.
Le prime parole
Nel comunicato ufficiale, Fiori e Gupta hanno definito l’ingresso nel club un “privilegio e responsabilità”, ribadendo l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della società e di creare nuove opportunità di crescita dentro e fuori dal campo, senza snaturare i valori storici del Cagliari.
Il nuovo CdA
- Presidente: Tommaso Giulini (confermato)
- Vicepresidente: Maurizio Fiori
- Amministratori delegati: Stefano Melis e Carlo Catte (confermati)
- Consiglio: confermato Fedele Usai; Nicola Riva lascia il ruolo di consigliere ma resta ambasciatore del club.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli per l’impegno dimostrato.
Una nuova fase
Il cambio di assetto segna l’inizio di una fase caratterizzata da apertura internazionale, rinnovamento societario e crescita su basi economiche e manageriali più solide.
