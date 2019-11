Serie A, la tecnologia applicata ancora al mondo del calcio. Arriva il tablet che dà consigli agli allenatori

La tecnologia non finisce mai di stupirci e soprattutto di entrare nelle nostre vite a anche nel calcio. Come riporta La Repubblica infatti la Lega di Serie A ha firmato un accordo con Math&Sport per quanto riguarda il Virtual Coach, ovvero un software che suggerisce le mosse durante le gare.

La prima prova c’è già stata nell’ultima giornata di campionato tra Juventus e Milan e dalla prima giornata di ritorno potrà essere utilizzato da tutti i club. Il Virtual Coach che ha due motori: da una parte i modelli matematici per riconoscere automaticamente alcuni gesti tecnici o schemi di gioco, dall’altra algoritmi di machine learning che leggono la pericolosità di un’azione. Il software è personalizzabile dall’allenatore in base al proprio stile di gioco. Il Virtual Coach non dà i dati: li analizza e li trasforma in un’indicazione precisa.