Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Giorno di riposo per la squadra di Gasperini. Da domani pomeriggio si ritorna a faticare a Zingonia.

BENEVENTO – Due giorni di riposo per i giocatori giallorossi. La preparazione riprenderà martedì pomeriggio. Intanto il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato al Festival dello Sport. Qui le sue parole.

BOLOGNA – L’ultima tornata di tamponi tutto il gruppo squadra rossoblù è risultato negativo al Covid. Martedì, con la ripresa degli allenamenti, nuovo ciclo di esami. I nazionali effettueranno i test al rientro, da mercoledì.

CAGLIARI – Gli allenamenti dei sardi riprenderanno martedì pomeriggio.

CROTONE – Gli allenamenti dei calabresi riprenderanno lunedì pomeriggio al centro sportivo.

FIORENTINA – Fiocco azzurro in casa Fiorentina. Jack Bonaventura è diventato papà e di conseguenza ha lasciato il ritiro dell’Italia a Danzica.

GENOA – Il tecnico del Genoa Rolando Maran sta proseguendo gli allenamenti con gruppi di 6 giocatori al massimo, in attesa di provvedimenti meno restrittivi dall’Asl. L’allenatore impiega ancora i ragazzi della Primavera a causa delle assenze per il Covid e per le nazionali

HELLAS VERONA – Dopo Barak anche Gunter è risultato positivo al Coronavirus. Clicca qui per il comunicato del club.

INTER – Aumentano i contagi in casa Inter: l’ultimo a risultare positivo al Coronavirus è Ashley Young.

JUVENTUS – Andrea Pirlo può sorridere, perché gli uomini della fascia sinistra stanno tornando. La Gazzetta dello Sport anticipa che già dall’allenamento di lunedì Federico Bernardeschi e sopratutto Alex Sandro si alleneranno nuovamente in gruppo alla Continassa.

LAZIO – Nell’amichevole di ieri a Formello, tra la Lazio e la Lazio Primavera, non si sono visti Escalante, Pereira e Luis Alberto. Rientreranno lunedì. Chi mette preoccupazione sono Marusic e Luiz Felipe. Per il montenegrino sei teme uno stop più lungo dei venti giorni previsti, per il brasiliano saranno fondamentali i prossimi giorni. Domani a Formello, inoltre, è previsto un altro giro di tamponi



MILAN – Buone notizie in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic ha preso parte all’intero allenamento con il resto del gruppo.

NAPOLI – La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne.

PARMA – Due giornate di riposo per i crociati, che torneranno a faticare a partire da martedì pomeriggio.

ROMA – Due calciatori della Roma Under 18 e uno della Primavera sono risultati positivi al tampone del COVID-19. Nella giornata di lunedì verranno effettuati nuovi controlli a Trigoria, coinvolgendo anche la Prima Squadra, la cui ripresa slitta a martedì.

SAMPDORIA – Lo staff tecnico blucerchiato ha concesso due giorni e mezzo di riposo: la ripresa a Bogliasco è fissata per lunedì pomeriggio quando si inizierà a pensare alla sfida interna con la Lazio.

SASSUOLO –Mister De Zerbi ha concesso alla squadra due giorni di riposo, la ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio sempre al Mapei Football Center

SPEZIA – Le Aquile che torneranno al lavoro lunedì sui terreni di Follo, in vista del match di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica prossima a Cesena alle ore 15:00.

TORINO – Il Torino riprenderà la preparazione martedì 13 ottobre con una sessione di allenamento pomeridiana.

UDINESE – Roberto Pereyra, uno degli ultimi arrivati in casa bianconera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per le sue parole.