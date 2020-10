Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento differenziato per Gollini, mentre hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Djimsiti, Pašalić e i sudamericani rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, ad eccezione del Papu Gomez che invece ha lavorato con la squadra. Domani, venerdì 16 ottobre, è in programma al pomeriggio l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti (a porte chiuse) che precederà la partenza per Napoli

BENEVENTO – Il Benevento prosegue la preparazione alla gara di domenica prossima contro la Roma. Questa mattina, agli ordini di mister Inzaghi, i giallorossi hanno svolto esercizi di attivazione muscolare seguiti da un lavoro tecnico-tattico. La seduta si è conclusa con una partita a tema su porzione ridotta del campo. Gli allenamenti continueranno nel pomeriggio di domani.

BOLOGNA – Allenamento pomeridiano per i ragazzi di Mihajlovic a 2 giorni da #BFCSassuolo: seduta tecnico-tattica con esercitazioni sulle conclusioni. Tomiyasu, Orsolini e Dominguez in gruppo, defaticante per Baldursson, Skorupski e Svanberg. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen

CAGLIARI – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Clicca qui per le sue parole.

CROTONE – Il gruppo si è ritrovato questa mattina al centro sportivo “Antico Borgo” e ha proseguito la preparazione alla sfida contro i bianconeri: dopo l’appuntamento iniziale in sala video, i rossoblù sono andati in campo. Attivazione, possesso, tattica, partitella a campo ridotto nel menu dell’antivigilia. Domani la squadra sosterrà la rifinitura al mattino al centro sportivo e, a seguire, mister Stroppa interverrà in conferenza per presentare la partita contro la Juve

FIORENTINA – È ormai a un passo il rinnovo di Cristiano Biraghi. Il terzino prolungherà il proprio contratto fino al 2024.

GENOA – La Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B ha ufficializzato che il posticipo della quarta giornata di Serie A TIM tra Hellas Verona e Genoa, in programma lunedì allo stadio Bentegodi (h 20:45), verrà diretto da Antonio Rapuano della sezione A.I.A. di Rimini. Il ruolo di assistenti verrà svolto da Tarcisio Villa e Michele Lombardi, tesserati nei distretti di Rimini e Brescia. Quarto ufficiale sarà Marco Serra di Torino. La direzione della video assistenza arbitrale è stata affidata a Piero Giacomelli della sezione di Trieste, in stretta cooperazione con Sergio Ranghetti (distretto di Chiari).

HELLAS VERONA – Allenamento nella tarda mattinata, oggi, giovedì 15 ottobre, per la squadra gialloblu con le seguenti attività: riscaldamento sotto forma di attivazione, palestra, esercitazioni tecniche e sul possesso-palla, lavoro tattico per reparti. Domani, venerdì 16 ottobre, i gialloblu sosterranno una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.

INTER – Sarà Mariani a dirigere il derby di sabato pomeriggio, mentre Antonio Conte interverrà in conferenza stampa domani alle ore 14.00. Intanto Romelu Lukaku è rientrato a Milano nella notte da Reykjavik, dove ieri è stato protagonista con una doppietta nella vittoria del Belgio sull’Islanda. Big Rom ha accorciato i tempi per mettersi il prima possibile a disposizione di Antonio Conte.

JUVENTUS – Andrea Angelli ha parlato dopo l’assemblea degli azionisti. (clicca qui per le parole del presidente della Juve). Intanto sono sempre minori le speranze di recuperare Aaron Ramsey per la trasferta di Crotone.

LAZIO – Giornata di presentazioni in casa Lazio. Qui le parole di Hoedt e qui quelle di Muriqi.

MILAN – Ante Rebic salterà la stracittadina di sabato contro i cugini dell’Inter, il Milan preferisce non rischiarlo in seguito alla lussazione al gomito procurata contro il Crotone, il croato farà un nuovo controllo ad inizio settimana

NAPOLI – L’ultimo arrivato in casa Napoli, Tiemouè Bakayoko ha parlato a Radio Kiss Kiss: «Sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una città bellissima dove poter vivere bene. Nella mia scelta è stato molto importante Gattuso e lo ringrazio per la stima e per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono a disposizione sua e della squadra per poter dare il mio contributo»

PARMA – Marcello Carli, direttore sportivo gialloblù, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Clicca qui per le sue parole.

ROMA – Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ai calciatori della Roma rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali. La società giallorossa ha svolto in mattinata i tamponi ai calciatori. Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori sono i calciatori rientrati dalle gare internazionali.

SAMPDORIA – Un gruppo ha lavorato sul campo 1, mentre il resto della squadra ha faticato in palestra. Keita Balde ha svolto una sessione individuale sul campo, per Gabbiadini terapie e specifico programmato. Rigenerativo per i nazionali di ritorno Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida. Domani, venerdì, appuntamento al campo nel pomeriggio

SASSUOLO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti.

SPEZIA – Il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha parlato a Lady Radio in vista dell’impegno contro la Fiorentina. Clicca qui per le sue parole.

TORINO – Sarà Federico La Penna, della sezione AIA di Roma 1, il direttore di gara di Torino vs Cagliari, in programma domenica alle ore 15.00. Assistenti saranno Tolfo e Lombardi, quarto uomo Mariani. V.A.R. sarà Valeri, A.V.A.R. Di Vuolo.

UDINESE – Udinese – Parma, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18 alla Dacia Arena, sarà diretta dal sig. Michael Fabbri di Ravenna.