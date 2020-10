Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Marten de Roon ha lasciato il ritiro della Nazionale olandese. Il centrocampista nerazzurro, in campo per 90 minuti e ammonito al minuto 87 nella partita di Nations League di ieri sera contro la Bosnia-Erzegovina, era diffidato e non potrà così disputare il match di mercoledì contro l’Italia a Bergamo.

BENEVENTO – La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio.

BOLOGNA – Andreas Skov Olsen, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane

CAGLIARI – La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio

CROTONE – Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna ha parlato così a Tuttojuve.com: «Per uscire indenni da questo match servirà un’impresa. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il 4-1 subito può dare un’idea di una squadra allo sbando, ma non è così. “Quando parliamo di Juventus parliamo sempre di una corazzata. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, per esempio Dybala».

FIORENTINA – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, German Pezzella oggi tornerà il gruppo, con l’obbiettivo di esserci contro lo Spezia, per poi mettersi al tavolo delle trattative per un eventuale rinnovo.

GENOA – Gestio Capital ha ritirato l’offerta da 105 milioni di euro per l’acquisto del Genoa. L’annuncio della società attraverso un comunicato stampa.

HELLAS VERONA – Dopo le positività al Covid-19 riscontrate negli ultimi giorni nei gialloblù Baràk e Günter, nella giornata di oggi tutta la squadra di Juric si è sottoposta a una nuova tornata di tamponi per verificare l’eventuale presenza di altre positività

INTER – Da domani i membri negativi del gruppo squadra dell’Inter potranno tornare a casa, restando in isolamento fiduciario ma allenandosi, giocando le gare e con la concessione di poter svolgere il tragitto da Appiano alle proprie case. Al momento, infatti, il derby non sarà rinviato.

JUVENTUS – Ricomincia, dopo 3 giorni di riposo, la preparazione dei bianconeri, in vista della sfida di campionato di sabato sera a Crotone. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Lavoro cui ha partecipato, per tutta la durata della seduta, anche Federico Bernardeschi.

LAZIO – Oggi a Formello ci sarà un nuovo giro di tamponi. Dopo la comunicazione da parte dell’Inter del suo sesto contagiato, Ashley Young, sale ovviamente in casa Lazio l’attenzione per i risultati dei test, essendo i nerazzurri l’ultima squadra affrontata dai biancocelesti in campionato. Immobile ha parlato a Fraa



MILAN – Per oggi è prevista una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti, a Milanello, è stata fissata per martedì pomeriggio.

NAPOLI – Le condizioni di Lorenzo Insigne continuano a migliorare giorno dopo giorno. Lo conferma il Corriere dello Sport, secondo cui la sua lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra è diventata molto meno fastidiosa. Il capitano azzurro, se i riscontri continueranno ad essere positivi, potrebbe rientrare in occasione del derby col Benevento, il prossimo 25 ottobre, tra tredici giorni.

PARMA – La squadra di Liverani tornerà a faticare a partire da domani pomriggio.

ROMA – Jordan Veretout è il faro del centrocampo giallorosso. Secondo Leggo, la società è pronta a rinnovare il suo contratto sino al 2025, con un adeguamento da 2 a 2,5 milioni di euro a stagione.

SAMPDORIA – La Sampdoria si è ritrovata questo pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la sfida casalinga di sabato con la Lazio. Ancora orfana dei sette nazionali, la squadra è stata sottoposta da Claudio Ranieri ad una seduta a base di possesso-palla alternato a lavoro aerobico. Jakub Jankto si è regolarmente allenato con i compagni. Domani, martedì, appuntamento mattutino.

SASSUOLO – Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio24. Clicca qui per le sue parole.

SPEZIA – Il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato del mercato del club ligure. Qui le sue parole.

TORINO – Secondo Tuttosport Torino e Inter avevano ipotizzato un possibile scambio alla pari tra Izzo e Vecino. Il granata piace a Conte per la sua difesa a tre mentre il nerazzurro risolverebbe molti dei problemi granata in mezzo al campo. Poi, però, per tutta una serie di circostanze la trattativa si è fermata. A gennaio potrebbe esserci un nuovo contatto tra le parti.

