Serie B 2018/2019, compilato oggi il calendario del campionato cadetto a 19 squadre. Inascoltate le richieste di ripescaggio delle squadre, forte critica di Gravina

La Serie B 2018/2019 ha il suo calendario. Categoria nella bufera per le inascoltate richiste di ripescaggio di diverse squadre dopo le esclusioni di Bari, Cesena e Avellino dovute a gravi problemi finanziari. Il campionato cadetto a 19 squadre inizierà venerdì 24 agosto con l’anticipo Brescia-Perugia per concludersi l’11 maggio 2019; per il primo turno seguiranno, tra sabato 25 e domenica 26 agosto, Ascoli-Cosenza, Benevento-Lecce, Cittadella-Crotone, Cremonese-Pescara, Foggia-Carpi, Hellas Verona-Padova, Salernitana-Palermo, Venezia-Spezia. Nel primo turno risposerà il Livorno, che farà il suo esordio in campionato la settimana successiva a Pescara.

Dopo il sorteggio del calendario, ritardato di circa un’ora rispetto al previsto in attesa del via libera della Figc, non sono mancate forti critiche alla situazione che sta vivendo il campionato di Serie B; questo il commento del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che attacca l’operato della federazione attualmente commissariata da Roberto Fabbricini: «Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Serie B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del calcio italiano. Spero che l’organo di vigilanza preposto di Palazzo Chigi prenda provvedimenti per questo abuso».

Critico anche il presidente dell’AIC (Assocalciatori), Damiano Tommasi, che ha dichiarato: «Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla Serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione. Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono – ha aggiunto Tommasi all’Ansa – ma è altrettanto certo che io mi sono detto in totale disaccordo con la loro scelta. Quindi che usino questa formula è per me un’ulteriore presa in giro».