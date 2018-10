Cambio di allenatore in casa Crotone: Giovanni Stroppa è stato esonerato, al suo posto arriva Massimo Oddo

Il Crotone ha esonerato Giovanni Stroppa: la decisione improvvisa ha sorpreso tutti, compreso il tecnico che questa mattina aveva anche diretto l’allenamento in vista della partita con il Lecce. La dirigenza ha già scelto il sostituto: sarà Massimo Oddo, ex tecnico di Pescara e Udinese, che però si trova all’estero ed è per questo che, per la trasferta in Puglia, in panchina ci sarà Ivan Moschella, attuale tecnico della Primavera. Stroppa paga un avvio al di sotto delle aspettative e la mancata vittoria contro la Salernitana nell’ultimo turno, il Crotone infatti ha fatto solo 11 punti in 9 gare.