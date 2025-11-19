Serie B
Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA
Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’13a giornata del campionato cadetto.
SERIE B
CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30
MASSIMI
CIPRESSA – CAVALLINA
IV: RISPOLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
AVELLINO – EMPOLI h. 15:00
FOURNEAU (foto)
PRETI – EL FILALI
IV: UBALDI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – REGGIANA h. 15:00
PERENZONI
BINDONI – BITONTI
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00
COLLU
CATALLO – EMMANUELE
IV: TURRINI
VAR: MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PADOVA – VENEZIA h. 17:15
MARESCA
CORTESE – SANTAROSSA
IV: CALZAVARA
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – FROSINONE h. 19:30
PERRI
MONDIN – MINIUTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV: GASPEROTTI
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11 h.15:00
ZANOTTI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: TREMOLADA
VAR: RUTELLA
AVAR: FABBRI
MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15
MUCERA
FONTANI – COLAIANNI
IV: RESTALDO
VAR: NASCA
AVAR: COSSO
SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30
ZUFFERLI
RICCI – CEOLIN
IV: ZOPPI
VAR: BARONI
AVAR: PEZZUTO
Sampdoria, Pagliuca: «Eravamo un gruppo fantastico. Su Vialli voglio ricordare una cosa…»
Infortunati Sampdoria, brutte notizie per i blucerchiati! Difesa in emergenza contro la Juve Stabia, tutti gli aggiornamenti
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...