 Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Connect with us

Serie B

Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Arbitro

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’13a giornata del campionato cadetto.

SERIE B

CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30

MASSIMI

CIPRESSA – CAVALLINA

IV:      RISPOLI

VAR:  GHERSINI  

AVAR:   CAMPLONE  

AVELLINO – EMPOLI h. 15:00

FOURNEAU (foto)

PRETI – EL FILALI

IV:      UBALDI

VAR:    GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:      DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – REGGIANA h. 15:00

PERENZONI

BINDONI – BITONTI

IV:       TREMOLADA

VAR:    SANTORO   

AVAR:   PRENNA

VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00

COLLU

CATALLO – EMMANUELE

IV:     TURRINI

VAR:      MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:      FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PADOVA – VENEZIA h. 17:15

MARESCA

CORTESE – SANTAROSSA

IV:      CALZAVARA

VAR:   MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA) 

AVAR:    PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – FROSINONE h. 19:30

PERRI

MONDIN – MINIUTTI

IV:     ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     GASPEROTTI

VAR:    VOLPI

AVAR:     MARINI

MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11  h.15:00

ZANOTTI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV:     TREMOLADA

VAR:     RUTELLA  

AVAR:       FABBRI

MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15

MUCERA

FONTANI – COLAIANNI

IV:       RESTALDO

VAR:     NASCA  

AVAR:       COSSO

SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30

ZUFFERLI

RICCI – CEOLIN

IV:       ZOPPI

VAR:     BARONI

AVAR:       PEZZUTO

Related Topics:

Sampdoria News

Sampdoria, Pagliuca: «Eravamo un gruppo fantastico. Su Vialli voglio ricordare una cosa…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

Pagliuca
Continue Reading

Sampdoria News

Infortunati Sampdoria, brutte notizie per i blucerchiati! Difesa in emergenza contro la Juve Stabia, tutti gli aggiornamenti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

22 ore ago

on

18 Novembre 2025

By

Vulikic Depaoli Hadzikadunic Sampdoria
Continue Reading